Эрдоган: посол Турции в Израиле будет назначен в кратчайшие сроки

17 авг. 22:24

Турция назначит посла в Израиле в максимально сжатые сроки, об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Яиром Лапидом.

Как уточнили в Управлении коммуникаций президента, главы государств обсудили турецко-израильские отношения и региональную повестку.

Эрдоган выразил удовлетворение прогрессом турецко-израильских отношений в рамках, согласованных по итогам визитов президента Израиля Ицхака Герцога и премьер-министра Израиля Яира Лапида в Турцию.

"Касаясь объявленного сегодня решения о взаимном назначении послов, президент Эрдоган сказал, что стороны предпримут необходимые шаги для назначения новых послов в кратчайшие сроки", - передает "Анадолу".

Кроме того, глава государства отметил, что выступает за развитие сотрудничества и диалога между Анкарой и Тель-Авивом "на устойчивой основе и на принципах уважения взаимных интересов".