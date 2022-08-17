В России создали комикс по фильму "Брат" 

17 авг. 22:16

Ведущее российское издательство комиксов Bubble 27 августа выпустит сборник графических историй по фильму "Брат" Алексея Балабанова. Об этом сообщили в пресс-службе издательства.

"К 25-летнему юбилею картины издательство Bubble вновь вступает в диалог с историей Данилы Багрова - в сборнике совершенно новых комиксов по вселенной дилогии "Брат", - сказано в аннотации комикса.

В пресс-службе отметили, что презентации сборника состоятся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.



Напомним, премьера фильма Алексея Балабанова "Брат" состоялась в 1997 году.