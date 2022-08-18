Кризис вокруг Тайваня ударит по экономике Индии

В прошлом году объем двусторонней торговли между Индией и Тайванем составил $7 млрд. Страны планируют подписать соглашение о свободной торговле и работают над созданием узла по производству полупроводников в Индии.

Как отмечает The Diplomat, еще скандала с посещением спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Тайваня Пекин призывал мир подтвердить свою приверженность политике "Одного Китая". С 2019 года Республика Кирибати, Соломоновы острова и Никарагуа перешли на сторону Пекина, в частности, из-за политической и экономической поддержки, оказываемой режимам этих государств.

На фоне скандального визита Пелоси усилия Китая интенсифицировались. В начале месяца Пекин попросил Индию поддержать политику "Одного Китая". На пресс-конференции официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи сдержанно ответил, что ”политика Индии, которая всем известна, остается неизменной и не требует подтверждения”.

Позиция Индии отличается от подхода США и их партнеров. Через несколько дней после визита Пелоси госсекретарь США Энтони Блинкен отправился на Филиппины, чтобы укрепить военные связи с государством. Пока он был в Маниле, президент Филиппин Фердинанд Маркос поддержал позицию Вашингтона относительно того, что визит Пелоси на Тайвань соответствует давней политике США и не меняет статус-кво.

Зато индийское правительство не стало высказываться в поддержку визита Пелоси. Нью-Дели призвал всех ”быть сдержанными, избегать односторонних решений по изменению статус-кво, а также снизить напряженность и прилагать все усилия для поддержания мира и стабильности в регионе”.

На протяжении многих лет Индия укрепляла отношения с Тайванем, как политические, так и экономические. Когда в 2016 году нынешний президент Тайваня Цай Инвэнь впервые победила на выборах, правящая партия Индии Бхаратия Джаната (БДП) отправила официального представителя на ее инаугурацию. В том же году в Нью-Дели состоялся организованный министерством иностранных дел страны форум ”Диалог Райсина”, одним из спикеров которого выступил бывший министр иностранных дел Тайваня. В мае этого года, когда Цай Ивэнь была переизбрана, двое парламентариев из БДП присутствовали (хоть и онлайн) на церемонии принесения присяги.

Для Нью-Дели наиболее важным компонентом сотрудничества с Тайванем стал экономический фактор. В прошлом году объем двусторонней торговли между Индией и Тайванем составил более $7 млрд. Тайваньские компании вложили в Индию $2,3 млрд. Страны также обсуждают возможность подписания соглашения о свободной торговле и обдумывают создание узла по производству полупроводников в Индии.

Несмотря на осторожную дипломатию, экономическое сотрудничество под угрозой. После визита Пелоси Китай провел несколько военных учений, ограничил доступ к гражданским судам и поставил под угрозу роль острова в торговле и глобальной цепочке поставок.

Учения не представляют собой нечто уникальное. В мае государственное издание Global Times сообщило, что Пекин отправил военные самолеты и суда, таким образом ”окружив остров”.

Возможно, подобные шаги предвещают потенциальное давление со стороны Пекина. Помимо прямого "вторжения", которое может втянуть в войну США и дорого обойтись материковой части страны, Пекин способен ограничить экономические связи Тайваня с внешним миром, таким образом значительно ослабив позицию острова.

Такая стратегия нанесет серьезный урон индийский долгосрочным экономическим планам и партнерству с Тайванем, причем, скорее всего, так и будет. По мере централизации власти в Пекине и борьбы с экономическими проблемами как дома, так и за рубежом, лидер КНР Си Цзиньпин может решиться экономические риски, преследуя цель военного превосходства на Тайване.

До сих пор Индия аккуратно взаимодействовала с Пекином, учитывая его настроения и уделяя внимание проблемной границе в Гималаях. Нью-Дели считает, что вмешательство в тайваньский вопрос может привести к усилению китайской политики в Гималаях. Но если тайваньский кризис продлится в ближайшие месяцы, Нью-Дели не удастся сохранить нейтральную позицию.