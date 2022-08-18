Goldman Sachs: Иран не увеличит нефтедобычу

Вряд ли ядерное соглашение, которое позволит Ирану производить больше нефти, будет подписано в ближайшее время, полагают аналитики Goldman Sachs, признавая, что в последние дни нефтяные цены значительно упали на фоне ожиданий. Аналитик банка Каллум Брюс полагает, что тупик ”выгоден обеим сторонам” - и США, и Ирану.

Business Insider отмечает, что нефтяные цены упали до уровней, наблюдавшихся до начала российской спецоперации на Украине не в последнюю очередь из-за кажущегося прогресса по ядерным переговорам. Европейский союз курирует процесс возобновление сделки, которая ограничивает иранские ядерные амбиции в обмен на частичную отмену санкций. Сделка была в одностороннем порядке расторгнута американским президентом Дональдом Трампом, но на этой неделе Иран заявил, что готов вести переговоры в рамках предложений ЕС.

Однако аналитики Goldman Sachs считают, что нефтяные рынки сыграли на опережение, а Иран и США не торопятся подписать соглашение. Оживление отношений между США и Саудовской Аравией делает еще менее вероятным стремление администрации Байдена получить дополнительные баррели от государства, с которым у неё нет формальных дипломатических отношений.

Если сделка все-таки будет согласована, Ирану понадобится примерно год, чтобы увеличить добычу. Иран может нарастить производство до 3,7 млн баррелей в день с текущих 2,7 млн. На обеспечение соответствующего экспорта уйдет несколько месяцев. Без санкций ежедневный экспорт Ирана составит 2 млн баррелей в день.

Goldman Sachs уверен, что иранское соглашение снизит их прогноз по стоимости нефти марки Brent на $15 со $125 за баррель. В среду Brent торговалась на уровне $92, упав на 13% за прошлый месяц.