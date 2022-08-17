Юный серийный вор задержан в Махачкале

17 авг. 21:36

В Махачкале задержали 18-летнего жителя Кизилюрта, подозреваемого в серийных кражах, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Установлено, что 11 августа юноша на улице Эрлиха, проникнув в машину Mercedes-Benz, украл 70 тыс рублей, а также три телефона общей стоимостью 40 тыс рублей.

Спустя несколько дней в поселке Тарки он во дворе частного дома увидел незапертый автомобиль Hyundai Solaris и украл из салона 10 тыс рублей.

Задержанный рассказал в полиции, что недавно приехал в Махачкалу на заработки, но не смог устроиться на работу. Телефоны он продал, а все деньги были потрачены.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 ("кража"). Следователи в ходе расследования узнали и о нескольких эпизодах преступной деятельности молодого человека.