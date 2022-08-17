Азербайджанские баскетболистки стали чемпионками Исламиады

17 авг. 21:15

Женская сборная Азербайджана по баскетболу (3х3) завоевала золотые медали V Игр исламской солидарности, которые проходят в Конье.

В финальном матче азербайджанские спортсменки одолели сборную Мали со счетом 21:6.

Мужская сборная АР по баскетболу (3х3) уступила сборной Сенегала в финальной игре, спортсмены стали серебряными призерами Исламиады.

Напомним, V Игры исламской солидарности идут в турецком городе Конья, они продлятся до 18 августа. В Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.