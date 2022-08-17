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"От диалога РФ и США остались крохи"

&quot;От диалога РФ и США остались крохи&quot;

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в настоящее время диалог между странами парализован.

По словам дипломата, ситуация в отношениях между Москвой и Вашингтоном сейчас прискорбная, а создававшийся в последние годы диалог "полностью разрушен".

"Я твердо убежден, что без серьезного разговора с США и Россией мы проиграем международный мир, международный порядок", - цитирует его "Известия".

Он подчеркнул, что от взаимодействия Москвы и Вашингтона остались крохи. При этом посол добавил, что Россия готова вести равноправный диалог с США по вопросам контроля над вооружениями.

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