СМИ считают, что поддержка санкций против РФ ослабнет

17 авг. 20:41

Западу становится сложнее давить на Россию в связи с ситуацией на Украине, сообщает Reuters.

Как заявил изданию высокопоставленный дипломата одной из азиатских стран, пожелавший остаться неизвестным, поддержка санкций ослабнет, поскольку решения, принятые в марте, представляют собой высшую точку. По его словам, у Запада пропал аппетит к дальнейшим действиям, "если не будут пересечены красные линии".

По информации Reuters, директор по работе с ООН Международной кризисной группы Ричард Гоуэн также отметил, что Европа исчерпала возможности давления на Россию. "Поскольку война затягивается, становится все труднее найти разумные способы наказать Россию", - цитирует его газета.

В издании подчеркнули, что в последнее время наблюдается рост числа воздержавшихся от решительных шагов по отношению к России при голосованиях по антироссийским законопроектам в ООН и других международных организациях.