РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

СМИ считают, что поддержка санкций против РФ ослабнет

СМИ считают, что поддержка санкций против РФ ослабнет

Западу становится сложнее давить на Россию в связи с ситуацией на Украине, сообщает Reuters.

Как заявил изданию высокопоставленный дипломата одной из азиатских стран, пожелавший остаться неизвестным, поддержка санкций ослабнет, поскольку решения, принятые в марте, представляют собой высшую точку. По его словам, у Запада пропал аппетит к дальнейшим действиям, "если не будут пересечены красные линии".

По информации Reuters, директор по работе с ООН Международной кризисной группы Ричард Гоуэн также отметил, что Европа исчерпала возможности давления на Россию. "Поскольку война затягивается, становится все труднее найти разумные способы наказать Россию", - цитирует его газета.

В издании подчеркнули, что в последнее время наблюдается рост числа воздержавшихся от решительных шагов по отношению к России при голосованиях по антироссийским законопроектам в ООН и других международных организациях.

1105 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version