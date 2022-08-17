Космонавт Артемьев раньше времени завершил выход в открытый космос

17 авг. 20:19

Российский космонавт Олег Артемьев раньше запланированного времени завершил выход в открытый космос из-за инцидента со скафандром, подробности рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

"Российский космонавт Олег Артемьев в связи с возникшей аномалией в работе аккумуляторной батареи в скафандре вернулся в шлюзовой отсек и подключился к файлу для обеспечения электропитания скафандра", - цитирует сообщение ТАСС.

В Роскосмосе заверили, что Центр управления полетами полностью контролирует ситуацию, и угрозы для здоровья Артемьева нет.