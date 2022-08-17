Древнюю синагогу отреставрируют в Буйнакске

17 авг. 19:59

В Буйнакске планируется отреставрировать самую древнюю на Кавказе синагогу, эту тему обсудил сегодня глава города Исламудин Нургудаев с представителями еврейской общины.

В ходе беседы были рассмотрены и вопросы благоустройства еврейского кладбища. "В состав делегации вошли председатель централизованной религиозной организации иудейских общин республики Валерий Дибияев, исполнительный директор Международного благотворительного фонда "СТМЭГИ" Данил Данилов и советник президента Российского еврейского конгресса (РЕК) Виктор Рахмилов", - говорится в Telegram-канале мэрии.

В данный момент синагога заброшена, на ее воротах висит замок. Службы не проводятся уже долгое время, фундамент и стены местами просели. С другой стороны, внутри осталась мебель и утварь, используемая при богослужении.

Синагога была построена в Темирхан-Шуре (Буйнакске) горскими евреями в 1862 году.