РФ потребовала от США дать визы Лаврову и другим российским делегатам Генассамблеи ООН

17 авг. 19:50

Москва требует, чтобы Вашингтон обеспечил беспрепятственный доступ делегации РФ к участию в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщил телеканалу "Россия-24" российский посол в США Анатолий Антонов.

"Можно с уверенностью сказать, что мы бы хотели видеть Сергея Викторовича Лаврова на Генеральной ассамблее ООН, - сказал он. - США в последние годы не раз создавали нам сложности с рабочими поездками, в том числе, и по ооновской линии", - пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что дипмиссия уже направила обращения в Белый дом и Госдепартамент с требованием, чтобы Америка выполнила обязательства страны, на территории которой действует штаб-квартира ООН, и безотлагательно выдала визы Лаврову и всем россиянам.