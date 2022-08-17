Кабардино-Балкария примет крупный музыкальный фестиваль

17 авг. 19:44

Звезды российской эстрады примут участие в музыкальном фестивале Kavkaz Music Fest в Кабардино-Балкарии, сообщил генеральный продюсер Тимур Хацаев.

Музыкальное мероприятие, которое пройдет с 25 по 27 августа, приурочено к празднованию 100-летия республики. Фестиваль соберет порядка 500 человек из регионов Северного Кавказа и юга России, а также Беларуси. Главными площадками станут Зеленый театр и городской парк Атажукинский сад в Нальчике.

Отмечается, что перед жителями и гостями КБР выступят Денис Клявер, Сати Казанова, Аскер Берберов, Султан Ураган, Виталий Гогунский, народный артист России, экс-министр культуры республики Заур Тутов, фолк-певица Варвара, Авраам Руссо, а также участники "Евровидения" Руслан Алехно и Томас Нэвергрин.

Кроме того, свои программы для зрителей представят государственные ансамбли танца Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Республики Адыгея: "Кабардинка", "Балкария", "Нальмэс", "Исламей", "Эльбрус".