Годовая инфляция в России упала ниже 15%

17 авг. 19:33

Инфляция в России в годовом выражении на неделе с 9 по 15 августа сократилась до 14,87%. Об этом говорится в обзоре, опубликованном на сайте Минэкономразвития РФ.

В ведомстве напомнили, что на 8 августа показатель составлял 15,01%.

"За неделю с 9 по 15 августа снижение цен продолжилось и составило -0,13% после -0,08% за неделю со 2 по 8 августа", - отметили в МЭР.

Снижение цен по-прежнему происходит в основном за счет удешевления продовольственных товаров (-0,33%) благодаря снижению цен на плодоовощную продукцию.

Кроме того, снова сокращаются цены на туристические

и регулируемые услуги (-0,19%, неделю назад рост составлял 0,08%), прежде всего за счет снижения стоимости авиабилетов.