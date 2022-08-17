Чего боятся армянские националисты

Постконфликтные процессы на Южном Кавказе идут с переменным успехом, и, говоря о провалах тех или иных мирных инициатив, нацеленных на сближение позиций Армении и Азербайджана, независимые эксперты зачастую инкриминируют их армянским националистам. Речь идет о людях, агрессивно поддерживающих легенды, в которых армяне выставляются в качестве жертвы. Именно такие мифы в свое время стали идеологической основой армянского национализма и привели к территориальным претензиям к Азербайджану, разрушительному конфликту и страданиям сотен тысяч людей.

Популистский армянский национализм, предназначенный для широких масс, давно подстраивается под политические нужды, в том числе раскручивая легенду о несовместимости армян и азербайджанцев. В сегодняшних условиях важно понимать, против чего так активно выступают националисты/реваншисты. Обозреватель "Вестника Кавказа" Роберт Газарян насчитал четыре пункта.

Во-первых, это создание контактных групп между политиками и дипломатами. Ни один армянский псевдопатриот не рассматривает контакты между представителями Армении и Азербайджана в качестве прорыва, никто не ратует за скорейшую делимитацию границы, никому не интересно, чего достигли лидеры двух стран в ходе двухсторонних встреч. Апатичный взгляд на работу наднациональных структур или проект создания таковых свидетельствует о нежелании радикального крыла армянской политики рассматривать ресурсы региона, его логистические возможности сквозь призму общей хозяйственной базы. Реваншисты предпочитают разделять, отбирать и дробить на части всё, что может приносить пользу всему Южному Кавказу, несмотря на компактность региона.

Во-вторых, высокомерный армянский национализм предпочитает монополизировать социальную сферу, не говоря о проведении встреч с участием общественности. Казалось бы, когда политика бессильна и ведет в тупик, поскольку зачастую бывает смешана с интересами бизнеса, создать мосты дружбы под силу людям, готовым преодолевать противоречия на бытовом уровне, тем самым способствуя разрушению парадигмы враждебных отношений. О полном безразличии к перспективе подобных контактов говорит многолетняя транспортная блокада Армении, которая, к слову, никогда не заботила власти предержащих. Будет ли армянский обыватель переплачивать за перелет и переезд или же сумеет комфортно и безопасно путешествовать за пределы региона, не только по Военно-грузинской дороге, но и через Азербайджан или Турцию, не интересует тех, кто живет за счет зарубежного финансирования, поддерживая закрытые условия бизнеса.

В-третьих, особо неприемлемым условием для воинствующего реваншизма стали любые внутрирегиональные контакты между карабахскими общинами. При интеграции армян в азербайджанское общество националисты теряют возможность "приватизации" жизни и трудовых ресурсов карабахских армян, в том числе возможность их мобилизации на войну и защиту интересов так называемой бизнес элиты. Неприятным сигналом для националистов стали контакты между жителями деоккупированных территорий с азербайджанскими строителями, проложившими объездную дорогу в Лачинском коридоре. Сама по себе возможность таких контактов пугает националистов тем, что представители разных общин могут обмениваться информацией на бытовом уровне без политики и пропаганды, тем самым подвергая сомнению тезис, что армяне якобы не могут быть гражданами Азербайджана.

В-четвертых, с точки зрения армянских националистов, будущее Армении не предполагает альтернативы милитаризму: отход от милитаризации возможен лишь тогда, когда будут повержены все обозначенные враги. Лишь после этого над головами простых армян воссияет солнце, а небо будет по-настоящему мирным и безопасным. По крайней мере, подобные сказки распространяют те люди, чьи дети, родственники и друзья не фигурирует в списках мобилизованных, а также те, кто поджигает дома и леса Карабаха, не испытывая к этим краям никаких позитивных чувств.