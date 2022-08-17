Азербайджан завоевал еще два золота на Исламиаде

Азербайджанские спортсмены принесли в копилку сборной еще три медали на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.
Серебряную медаль в финальном заплыве на дистанцию 100 метров баттерфляем завоевала Марьям Шейхализаде. Ранее она также стала второй в заплыве на дистанцию 50 метров.
Бронзой довольствовалась женская сборная Азербайджана по дзюдо, которая в утешительном противостоянии взяла вверх командой Киргизии со счетом 3:1. Кроме того, бронзовую награду завоевал и кикбоксер Амиль Мамедов.
Обладателями золотых медалей стали азербайджанские дзюдоисты, одолевшие в командных соревнованиях коллег из Турции со счетом 3:2. Также золото в турнире по кикбоксингу принес Бахрам Раджабзаде.