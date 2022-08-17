В Москве на 13 станциях метро начали раздавать воду

17 авг. 19:15

В среду на 13 станциях метров Москвы начали раздавать воду из-за жаркой погоды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку пять станций, где с 17.00 раздаем воду: "Белорусская" 2 (Замоскворецкой линии), "Беговая", "Динамо", "Баррикадная", "Улица 1905 года", - сказано в заявлении.

Таким образом, в настоящее время бутылку воды можно получить на следующих станциях: "Багратионовская", "Баррикадная", "Беговая", "Белорусская" 2 (Замоскворецкой линии), "Выхино", "Динамо", "Кутузовская", "Пионерская", "Студенческая", "Технопарк", "Улица 1905 года", "Филевский парк" и"Фили".