В Грузии заявили, что россияне поднимают экономику страны

17 авг. 18:58

Грузия не собирается вводить визовый режим с Россией в ближайшее время, сообщил грузинский политолог Арчил Сихарулидзе.

Он отметил, что введения виз для россиян не будет даже в случае смены правительства страны, так как, по его словам, экономика Грузии "просто не выдержит".

Также политолог подчеркнул, что руководство страны недавно назвало нелестные высказывания в адрес граждан России "обыкновенной бытовой русофобией", пишет Lenta.ru.

Эксперт напомнил, что благодаря россиянам Грузия переживает туристический бум. Также он добавил, что приток путешественников из России способствует падению курса доллара и росту экономики страны.

По мнению Сихарулидзе, граждан РФ критикуют прозападные либералы, но жители Грузии негативно реагируют на подобные выпады, так как большая часть приграничных территорий страны полностью зависит от россиян.

"Они понимают, что нападки на путешественников из России могут больно ударить по ним самим. Для них российские туристы более желательны, чем арабские или турецкие путешественники", - подытожил политолог.