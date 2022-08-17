Кубанский промпарк будет выпускать колу

17 авг. 18:36

Кока-колу будут изготавливать в кубанском Кропоткине на территории будущего индустриального парка "Достояние", рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Парк создадут в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также профильной государственной программы.

"Проект важен для Кавказского района и всего региона. Он позволит развивать нашу экономику, создать более 600 рабочих мест", - заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам вице-губернатора региона Александра Руппеля, запуск собственных производств поможет отказаться от параллельного импорта напитков. Так, на новом заводе в промпарке "Достояние" будут выпускать кока-колу на основе сахара и без него.