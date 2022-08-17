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Азербайджанские дзюдоистки завоевали "бронзу" Исламиады

Азербайджанские дзюдоистки завоевали &quot;бронзу&quot; Исламиады

Азербайджанская женская команда по дзюдо завоевала бронзовую награду V Игр исламской солидарности, которые проходят в Турции.

Лейла Алиева, Гюнель Гасанли, Сабина Алиева одержали победу над спортсменками из Киргизии со счетом 3:1.

Ранее сегодня азербайджанская мужская команда по дзюдо выиграла "золото" Исламиады.

Напомним, V Игры исламской солидарности идут в турецком городе Конья, они продлятся до 18 августа. В Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.

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