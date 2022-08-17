Из портов Украины вышли еще три судна с агропродукцией

17 авг. 18:23

В среду из портов Украины вышли еще три судна сельскохозяйственной продукции. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале мининфраструктуры Украины.

"Еще три судна с украинским продовольствием отправились из портов Черноморск и Одесса", - сказано в заявлении.

В министерстве отметили, что на их борту находится свыше 33 тыс тон сельскохозяйственной продукции.

В ведомстве также ожидают, что 17 августа состоится заход в украинские порты очередного каравана судов под загрузку.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины. Первый сухогруз с украинским зерном вышел из порта Одессы 1 августа.