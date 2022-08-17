Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном

17 авг. 17:58

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Такое сообщение опубликовано на сайте российского Кабмина.

"Главы правительств обсудили ключевые вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере и реализацию совместных проектов в различных областях", - сказано в нем.

Мишустин и Пашинян рассмотрели также приоритетные задачи расширения взаимодействия в ЕАЭС, а также подготовку к заседанию Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 25-26 августа в Чолпон-Ате (Киргизия).