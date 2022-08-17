Зачем нужны Игры исламской солидарности

Завтра в турецком городе Конья завершатся V Игры исламской солидарности. Исламиада нацелена на расширение социального, политического, экономического и культурного сотрудничества между исламскими странами, а также на продвижение исламских ценностей. При этом в состязаниях в Играх могут принимать участие граждане стран-участниц ОИС, не исповедующие ислам, ведь главная цель соревнований - показать, что, несмотря на различия, единство возможно.

Спорт всегда был одним из инструментов мира и развития, способствуя укреплению терпимости, понимания и сотрудничества на разных уровнях, включая международный. Серьезное значение Исламиады подчеркивает и то, что в церемонии открытия каждый раз участвует глава принимающего государства.

Кроме того, проведение Игр вызывает международный интерес к стране-организатору, в том числе к его туристическому потенциалу, и помогает налаживать полезные связи. Значимую роль играют и сопутствующие мероприятия: так, 11 августа в Конье прошел "День Азербайджана", призванный популяризировать азербайджанскую культуру, танцы, музыку и традиции.

Игры исламской солидарности - безупречный пример публичной дипломатии. Поскольку спортивные соревнования все чаще используются для привлечения внимания общества к различным проблемам, в мире, где процветает ксенофобия и сепаратизм, организаторы стараются максимально использовать возможности Исламиады.

Первые Игры исламской солидарности прошли в 2005 году в Джидде, хотя идея о проведении таких состязаний высказывалась еще в 1981 году. Проведение Исламиады в Саудовской Аравии, Индонезии - в 2013 году и Азербайджане - в 2017 году дало свои результаты. Прежде всего, Игры помогли принимающим странам подготовить новых молодых спортсменов, а также развить спортивную инфраструктуру за счет обмена техническими знаниями и организационной поддержки. Они также помогли укрепить единство и солидарность между членами исламского сообщества.

Исламиада в Конье стартовала 9 августа. В состязаниях принимают участие свыше 4 тысяч спортсменов из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Большое количество участников говорит о популярности Игр и огромном их потенциале. Для Турции V Игры исламской солидарности стали первым мультиспортивным мероприятием такого масштаба, кроме того, это крупнейшие спортивные соревнования, проводимые в Конье, что повысит престиж этого города как площадки для проведения крупных международных мероприятий, причем не только спортивных. Игры в Баку 2017 года стали настоящим праздником спорта и солидарности, и Конья намерена повторить этот успех.

Принимающая страна пока лидирует в медальном зачете: у Турции - 92 золотые, 82 серебряные, 67 бронзовые медали. На втором месте находится Узбекистан (42 золотых, 29 серебряных, 47 бронзовых), на третьем - Иран (37 золотых, 34 серебряных, 42 бронзовых). Азербайджан занимает четвертое место с 21 золотой, 26 серебряными и 20 бронзовыми медалями. Замыкает топ-5 лидеров Казахстан, у которого 19 золотых, 20 серебряных и 30 бронзовых медалей.

Несмотря на жесткую конкуренцию между спортсменами, главным победителем Игр становится дружба и солидарность между мусульманскими странами.