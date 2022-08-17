Дагестан и Коми будут вместе развивать туризм

17 авг. 17:42

Дагестан и Коми заключили соглашение о сотрудничестве в туристической сфере на международном гастрономическом фестивале финно-угорских народов "ШаньгаФест" в Сыктывкаре, сообщает пресс-служба Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

"В рамках международного гастрономического фестиваля финно-угорских народов "ШаньгаФест" министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов и министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Мария Балмастова подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма", - сказано в сообщении.

Фестиваль "ШаньгаФест" открылся 16 августа. В нем участвовали и работники туристской индустрии Дагестана. Участники мероприятия познакомились с кухней и музыкой северокавказской республики.

"В дальнейшем мы наполним данное соглашение конкретными мероприятиями, которые позволят нам расширить сотрудничество и взаимный турпоток, в том числе в сегменте гастрономического туризма, который стал в настоящее время одним из основных направлений туризма в Республике Дагестан", - цитирует пресс-служба министра Мерданова.

Подчеркивается, что соглашение подписано в продолжении договоренностей о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между республиками, которое было заключено на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.