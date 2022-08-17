Жителей Армении призвали сдать полиции пиротехнику

17 авг. 16:55

Следственный комитет Армении обратился к жителям страны с призывом сдать полиции пиротехнику, купленную в торговом центре "Сурмалу", где 14 августа прогремел взрыв.

"СК призывает всех граждан, которые приобрели в торговом центре "Сурмалу" пиротехнические изделия, но еще не успели использовать их, сдать указанные предметы в ближайшее отделение полиции по месту жительства", - сказано в заявлении.

В СК Армении также подчеркнули, что указанные действия не повлекут правовых последствий для граждан.

Напомним, 14 августа в торговом центре "Сурмалу" в Ереване взорвался склад пиротехнических материалов. Согласно последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения.