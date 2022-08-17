На пороге группового этапа: "Карабах" рвется в Лигу чемпионов, "Пюник" - в Лигу Европы

На этой неделе стартуют заключительные раунды квалификации европейских футбольных клубных турниров, проводимых под эгидой УЕФА. До этой стадии дошли два клуба из республик Южного Кавказа – "Карабах" (Азербайджан) и "Пюник" (Армения). Агдамская команда выступит в квалификации Лиги чемпионов, а ереванская – в квалификации Лиги Европы.

Первые матчи с их участием состоятся 17 и 18 августа. Сегодня в 19:45 (мск) на поле стадиона "Азерсун Арена" в Баку выйдут "Карабах" и "Виктория" Пльзень (Чехия), а завтра в 20:00 (мск) в Ереване начнется игра "Пюник" – "Шериф" (Молдавия).

"Карабах" начал свой путь с 1-го квалификационного раунда. На этой стадии в соперники агдамской команде достался польский "Лех" (Познань). Потерпев неудачу в первом матче (0:1), в ответной игре "Карабах" нанес чувствительное поражение сопернику со счетом 5:1 и прошел дальше.

Во 2-м квалификационном раунде соперником "Карабаха" был швейцарский "Цюрих". В первой встрече победу со счетом 3:2 одержала агдамская команда. Основное время ответного матча завершилось со счетом 2:1 в пользу "Цюриха". Игра перешла в дополнительное время, по ходу которого "Карабаху" удалось склонить чашу весов в свою сторону благодаря точному удару ганского нападающего Овусу Квабена на 98-й минуте.

В 3-м квалификационном раунде "Карабах" встречался с венгерским "Ференцварошем". Встреча в Баку закончилась ничейным результатом (1:1), а в Будапеште агдамская команда три раза поразила ворота соперника, пропустив в свои всего один мяч в самой концовке.

"Виктория" Пльзень, соперник "Карабаха" по раунду плей-офф квалификации, в двух предыдущих раундах без особых проблем расправилась со своими противниками. Во 2-м раунде квалификации чешская команда уверенно переиграла финский ХИК – 5:0 дома и 2:1 на выезде, а в 3-м раунде с одинаковым счетом 2:1 был повержен молдавский "Шериф".

История противостояния "Карабаха" и "Виктории" насчитывает всего две встречи – в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2016/17. В первом матче была зафиксирована нулевая ничья, а в ответном команды по разу огорчили друг друга. В результате дальше по правилу выездного гола прошла "Виктория".

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего матча является "Карабах", на победу которого можно поставить за 2.4. Победа "Виктории" идет за 3.3, ничья - за 3.1. При этом по сумме двух встреч букмекеры отдают предпочтение клубу из Пльзеня. На проход "Виктории" можно поставить с коэффициентом 1.6, а "Карабаха" - 2.2.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Виктории" Михал Билек отметил силу соперника. ""Карабах" обыграл клубы Польши, Швейцарии и Венгрии. Мы же чемпион Чехии. Естественно, "Карабах" сильный соперник, а мы попытаемся сделать все что можно", – сказал наставник.

Билек также объяснил сказанные им ранее слова о том, что в раунде плей-офф он хочет сыграть с "Ференцварошем", а не "Карабахом". "Я так говорил, потому что "Карабах" более сильный соперник. Хотел бы сыграть с венгерским клубом", – заявил 57-летний специалист.

Ереванский "Пюник" начал свой путь с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где его соперником был румынский ЧФР. В первой встрече команды не сумели распечатать ворота друг друга, а в ответной "Пюнику" дважды пришлось отыгрываться. На 89-й минуте защитник Зоран Гогич сделал счет 1:1 и перевел игру в дополнительное время, а в самой концовке он же отправил еще один мяч в ворота румынской команды, во второй раз в матче восстановив статус-кво. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Пюник".

Во 2-м квалификационном раунде "Пюник" переиграл "Дюделанж" из Люксембурга. В первой встрече, проходившей в столице Армении, верх со счетом 1:0 взяли гости, а в ответной "Пюник" разгромил люксембургскую команду (4:1) и прошел дальше.

В 3-м раунде квалификации в соперники ереванскому клубу досталась "Црвена Звезда" (Сербия). В двух матчах сербская команда подтвердила статус явного фаворита, отправив в ворота "Пюника" семь безответных мячей (5:0, 2:0). Уступив сербам, "Пюник" попал в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где в соперники ему достался молдавский "Шериф".

Так же как и "Пюник", команда из Тирасполя начала свой путь с квалификации Лиги чемпионов. В 1-м и 2-м раундах соперниками "Шерифа" были "Зриньски" (Босния и Герцеговина) и "Марибор" (Словения). В гостевых матчах с боснийской и словенской командами были зафиксированы нулевые ничьи, а в домашних "Шериф" одержал победы с минимальным счетом 1:0. В 3-м раунде молдавской команде попалась "Виктория" Пльзень, которая оба раза переиграла "Шериф" с одинаковым счетом 2:1 и преградила ему путь в главный европейский клубный турнир.

Букмекеры считают явным фаворитом пары "Пюник" - "Шериф" молдавскую команду. Выход тираспольского клуба в Лигу Европы оценивается с коэффициентом 1,3, а ереванского – с коэффициентом 3.0. В завтрашней встрече на победу "Шерифа" можно поставить за 2.3. Успех "Пюника" и ничья оцениваются в 3.1.

Несмотря на то, что большинство экспертов в противостоянии "Карабаха" и "Виктории" отдают предпочтение чешской команде, действующий чемпион Азербайджана имеет хорошие шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов. Первый матч "Карабах" проведет дома, где не проигрывает в квалификации еврокубков уже на протяжении 10 матчей (семь побед и три ничьи). В частности, в трех последних домашних встречах в квалификации агдамская команда в среднем забивала в ворота соперников три мяча. Кроме того, противостояние "Карабаха" с "Ференцварошем", который многие специалисты записывали в фавориты пары, показало, что даже после неудачного домашнего матча подопечные Гурбана Гурбанова могут обеспечить нужный результат и на выезде.

В паре "Пюник" - "Шериф" есть явный фаворит, и это молдавский клуб. В прошлом сезоне "Шериф" впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, одержав там победы над мадридским "Реалом" (2:1) и донецким "Шахтером" (2:0). Заняв третье место в группе, молдавская команда пробилась в 1/16 финала Лиги Европы, где уступила в серии пенальти португальской "Браге". Несмотря на смену главного тренера и уход ряда игроков, специалисты считают явным фаворитом в противостоянии с "Пюником" именно "Шериф". За молдавскую команду говорит и слабое выступление "Пюника" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Матчи против "Црвены Звезды" показали, что "Пюнику" пока тяжело тягаться даже с такими средними по европейским меркам соперниками.