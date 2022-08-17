Северная Осетия отгрузила зерно и муку в Турцию, Афганистан и Ирак

17 авг. 16:51

Северная Осетия впервые в этом году отгрузила партии зерна, муки и отрубей в Турцию, Афганистан и Ирак, информирует пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

"К основным странам-импортерам подкарантинной продукции из Республики Северная Осетия-Алания впервые в этом году присоединились Турция, Афганистан и Ирак", - указано в сообщении.

Уточняется, что были отправлены первые партии муки для отгрузки в Афганистан общим весом 100 тонн, в Республику Ирак - 4 867,43 тонны продукции, в том числе 520 тонн пшеничных отрубей, 1 273,3 тонны ячменя, а также 1 077,3 тонны пшеничной муки. В Турцию отгружено 1 560,8 тонны пшеничного глютена.