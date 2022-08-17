Наводнения в Иране унесли около 100 жизней

17 авг. 16:36

Число жертв наводнений в Иране, случившихся после проливных дождей, возросло до 96, сообщил Аббас Масджид Арани, глава Института судебной медицины Ирана, передает иранское информагентство ISNA.

Ливни начались в провинции Фарс на юге Ирана 22 июля, впоследствии они затронули большую часть страны, особенно пострадал регион Тегерана. Сильные дожди продолжались в республике до первых чисел августа.

По словам Арани, больше всего число жертв стихийного бедствия зарегистрировано в Тегеране, там погибли 42 человека.

В настоящее время многие районы Ирана остаются залитыми водой и грязью.