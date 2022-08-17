Сильная гроза надвигается на Крым

17 авг. 16:11

Во второй половине среды в Крыму ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

"Во второй половине дня и вечером 17 августа в северных, центральных и восточных районах Крыма ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - сообщает главное управление МЧС России по республике.

По прогнозам крымского гидрометцентра, в регионе до конца недели сохранится жаркая погода с грозами в дневные часы.

Жителей и гостей полуострова просят отложить походы в горы и лес, на улице держаться подальше от ветхих зданий и рекламных щитов, не оставлять автомобили под деревьями.