МИД Литвы призвал Евросоюз объявить туристические визы россиян недействительными

17 авг. 15:54

Вопрос о туристических визах россиянам необходимо решать на уровне Евросоюза, визы следует отменить, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Наилучшим вариантом было бы общеевропейское решение объявить эти визы недействительными. Тогда все просто перестали бы их выдавать", - высказался глава МИД Литвы.

Напомним, Литва приостановила выдачу россиянам шенгенских виз после начала специальной военной операции на Украине. При этом граждане России могут посещать Литву по визам, выданным другими странами ЕС.

"Российский гражданин может получить визу Германии в консульстве этой страны в России и направиться через Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу туда, где он желает провести отпуск", - указал министр на проблему, которая беспокоит Вильнюс.