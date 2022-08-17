Иран и Пакистан будут развивать сотрудничество в энергетике и торговле

17 авг. 15:53

Иран будет развивать сотрудничество с Пакистаном в энергетической сфере, в бартерной торговле, а также в банковских связях. Об этом заявил сегодня министр дорог и городского развития Ирана Ростам Касеми.

Напомним, 17-18 августа в Исламабаде проходит заседание совместной ирано-пакистанской торгово-экономической комиссии.

"Заседание Совместной экономической комиссии начнется сегодня, а завтра, на второй день, мы станем свидетелями того, как Иран и Пакистан подпишут различные меморандумы о взаимопонимании для расширения текущего сотрудничества", - цитирует Касеми агентство IRNA.

"Укрепление сотрудничества между двумя странами в области границы и транспорта также находится в повестке дня комиссии", - подчеркнул министр дорог и городского развития Ирана.