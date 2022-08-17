В Израиле оценили решение Турции восстановить дипломатические отношения

17 авг. 15:44

Президент Израиля Ицхак Герцог приветствует решение Турции восстановить дипломатические отношения.

"Я приветствую восстановление полных дипломатических отношений с Турцией - важное событие, которое будет способствовать укреплению экономических отношений, взаимному туризму и дружбе между израильским и турецким народами", - цитирует его РИА Новости.

Герцог также подчеркнул, что добрососедские отношения и дух партнерства на Ближнем Востоке важен для всех.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Яир Лапид отметил, что возобновление отношений с Турцией важно для региональной стабильности и является "важной экономической новостью для израильских граждан.

Ранее сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция приняла решения назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения.

Напомним, отношения между Израилем и Турцией ухудшились в 2010 году, когда израильский спецназ захватил вышедший из Турции в сектор Газа корабль "Мави Мармара". В мае 2018 года Турция предложила послу Израиля покинуть страну после акций протеста в секторе Газа.