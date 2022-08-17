Энергохищения почти на 350 млн рублей пресекли в СКФО

17 авг. 15:41

Сотрудники "Россети Северный Кавказ" в первом полугодии 2022 года пресекли в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) энергохищения почти на 350 млн рублей, проинформировали в пресс-службе компании в среду.

Уточняется, что больше всего фактов хищения выявлено в Дагестане."Россети Северный Кавказ" в первом полугодии 2022 года пресекли в регионах СКФО почти 2,5 тыс. фактов неучтенного потребления электроэнергии в объеме более 87,3 млн кВт/ч. Этот показатель на 9 млн кВт/ч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из указанного количества фактов энерговоровства 384 зафиксировано среди юрлиц на сумму около 292,4 млн рублей, 2 072 случая на 35,5 млн рублей приходится на долю потребителей частного сектора", - говорится в сообщении.