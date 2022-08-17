Турция и Израиль восстановят дипотношения

17 авг. 15:08

Турция решила восстановить дипломатические отношения с Израилем, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

"Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции.

Министр выразил надежду, что этот процесс пройдет успешно для обеих сторон, Израиль также назначит посла в Турцию.

По словам главы турецкого МИД, несмотря на данный шаг Анкара продолжит защищать права палестинцев.

Также Чавушоглу добавил, что в предстоящий период Турция и Израиль планируют провести совместное заседание по налаживанию экономических связей.

Отношения между Израилем и Турцией ухудшились в 2010 году, когда израильский спецназ захватил вышедший из Турции в сектор Газа корабль "Мави Мармара". В мае 2018 года Турция предложила послу Израиля покинуть страну.