В ОПЕК опровергли свою причастность к росту цен на нефть и газ

17 авг. 14:58

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) не имеет никакого отношения к росту цен на газ и нефть. Об этом 17 августа генеральный секретарь ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс в интервью американскому телеканалу CNBC.

Он подчеркнул, что к росту цен привел недостаток инвестиций в нефтегазовой отрасли.

"ОПЕК не стоит за ростом цен. Есть ряд факторов, помимо ОПЕК, которые на самом деле привели к росту цен на газ и нефть. И, на мой взгляд, все дело в нехватке инвестиций - хронической нехватке инвестиций", - цитирует ТАСС генсека ОПЕК.

Хайсам аль-Гайс также рассказал, что ОПЕК поддерживает прочные отношения с Россией по вопросу управления нефтяным рынком. "Мы всегда на наших встречах стараемся отделять политику и политические аспекты от того, что мы делаем в сфере управления балансом на рынке. С точки зрения того, что мы делаем как ОПЕК+, я думаю, что методология ясна", - поведал он.

Генсек организации также напомнил, что лидирующая позиция РФ в поддержке декларации о сотрудничестве была очевидна с самого начала, с 2017 года. "Отношения (ОПЕК и России - прим. ред.) прочны с точки зрения управления рынком", - заключил он.