В Москве отпраздновали 80 лет со дня рождения Муслима Магомаева 

17 авг. 15:30

Сегодня в Москве, в Леонтьевском переулке у памятника великому музыканту, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву собрались поклонники его творчества, чтобы отпраздновать 80-летие со дня рождения Муслима Магометовича. Любители музыки исполнили песни из репертуара Магомаева и поделились воспоминаниями о нем, передает корреспондент "Вестника Кавказа".



Народный артист РФ, бывший глава Минкультуры Кабардино-Балкарии Заур Тутов, обращаясь к пришедшим почтить память легенды советской и азербайджанской музыки, подчеркнул, что Муслим Магомаев был фантастически одаренным человеком. "Он ни одну ноту не пел просто так, формально, а пропускал через свое сердце каждую ноту, каждое слово. Буквально все его клетки пели, когда он находился на сцене. Я всегда замечал, что рояль, на котором он аккомпанировал, так же поет, как его голос и его душа. Он настолько был музыкальным, что его пальцы передавали его состояние через клавиши инструмента", - прежде всего сказал он.



"Огромное наследие Муслима Магометовича радовало, радует и будет радовать миллионы людей, и новые поколения тоже. Это великое искусство, настоящее, чистое, идущее от сердца. Поющих очень хорошо, грамотно и громко вокалистов достаточно, но именно с фантастической музыкальностью пел наш великий Муслим Магомаев. Муслим Магометович своим творчеством, на мой взгляд, сделал больше, чем многие политики вместе взятые в деле сближения сердец миллионов людей самых разных национальностей и вероисповедания. Муслим Магомаев в нашем сердце, и мы всегда будем помнить его таким солнечным, порядочным, прекрасным и чистым, пока мы живы", - заверил Заур Тутов.

Преподаватель музыки Альбина Товпик специально прилетела из Владивостока, чтобы отпраздновать юбилей любимого исполнителя у его памятника в Москве. "Я безумно счастлива тому, что сегодня могу быть здесь, вместе с поклонниками творчества гениальнейшего человека, великого музыканта Муслима Магометовича Магомаева. Есть неповторимые люди, и Магомаев именно такой. Хочу сказать, что когда на моих уроках музыки идет тема "Вокальная музыка" – а это и романсы, и опера, и эстрадные песни – всегда звучат голоса Тамары Ильиничны Синявской и Муслима Магометовича Магомаева. Поздравляю всех с этим замечательным юбилеем. Пока мы его любим и помним, он остается с нами", - подчеркнула она.

Член Клуба почитателей Муслима Магомаева Марианна Кузнецова рассказала, что клуб ежегодно собирается 17 августа у памятника в Леонтьевском переулке на протяжении 14 лет. "В этот день мы вспоминаем все самое хорошее и лучшее, потому что с Муслимом Магометовичем и было связано исключительно все хорошее и лучшее. Певцы – любители, профессионалы, поклонники Муслима Магометовича – поют его песни. Его творчество – это золотой фонд советской эстрады. В те годы композиторы писали для Муслима Магометовича лучшие свои песни, а поэты – лучшие стихи. Эти песни пелись, поются, и их будут петь благодаря той планке, которую Муслим Магометович задал своим творчеством. Если сказать просто, то Магомаев – это целый мир волшебной песни. Он с нами всегда в наших сердцах", - сообщила она.

Напомним, что в Баку, на Приморском национальном бульваре президент Азербайджана Ильхам Алиев и вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская открыли сегодня памятник великому музыканту в честь 80-летия со дня его рождения.