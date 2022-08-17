Аэропорт Петропавловска будет принимать международные рейсы

17 авг. 14:13

ТОО "Международный аэропорт Кызылжар", новая управляющая компания аэропорта в Петропавловске, планирует запустить рейсы в Россию и Египет, об этом сообщил директор компании Валихан Джилисбаев.

В настоящее время из Петропавловска можно улететь только в Алматы и Нур-Султан. В следующем году планируется запустить рейсы в Шымкент и Туркестан. Затем в расписании появятся и международные направления: самолеты полетят в Россию (Тюмень и Санкт-Петербург) и в Египет (Шарм-эль-Шейх).

"Есть договоренность и с российскими авиакомпаниями. Не получилось у них в этом году запустить из-за санкций, которые отразились на перевозчиках", - добавил он.

Также давно обсуждается вопрос полетов из Петропавловска в Египет. "Как только будет дозаправка, то казахстанский авиаперевозчик запустит рейсы. Договоренность уже есть", - пообещал Джилисбаев.