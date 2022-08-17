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В Гюмри "заминировали" станцию и аэропорт

В Гюмри &quot;заминировали&quot; станцию и аэропорт

Сотрудники МЧС Армении проверяют железнодорожную станцию и аэропорт Ширак во втором по величине городе республики Гюмри после получения информации о заложенных взрывных устройствах, информирует пресс-служба ведомства.

"После сигнала организована эвакуация, на месте работают расчеты МЧС. В аэропорту Ширак на сегодня и завтра рейсы не были запланированы", - указано в сообщении армянского экстренного ведомства.

Ранее аналогичные сообщение в ведомство поступали по поводу заложенной взрывчатки в аэропорту Звартноц, ереванского метрополитена и ряда зданий столицы Армении. После проверки взрывчатых веществ не было обнаружено.

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