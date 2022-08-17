Латвия будет продлять ВНЖ россиян только в исключительных случаях

17 авг. 13:39

Правящая коалиция Латвии решила, что продление видов на жительство (ВНЖ) в стране для граждан России будет осуществляться только в исключительных случаях, сообщил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Если сейчас вид на жительство мы не возобновляем только в особых случаях, то будет наоборот: он не будет возобновляться, за исключением особых случаев", - заявил Кариньш, его слова приводит в среду портал rus.lsm.lv.

ВНЖ в Латвии россиянам будет предоставляться только в случае учебы, воссоединения семьи, по гуманитарным причинам и по авторитетному ходатайству.

ВНЖ в Латвии в настоящее время есть у девяти тысяч граждан России.