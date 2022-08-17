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Польша боится пятого раздела

Камран Гасанов, специально для "Вестника Кавказа"
Польша боится пятого раздела

Конфликт на Украине во всей красе показал глубину немецко-польской вражды. Глава ЦБ Польши Адам Глапиньский обвинил Германию в планах аннексировать польские земли. Что не устраивает польское руководство и почему оно все еще видит в соседях угрозу?

Немецко-польские противоречия появились задолго до Второй мировой войны. Еще в Средневековье немецкие крестоносцы активно осваивали территории поляков. В 1309 году Тевтонский орден включил в свой состав Гданьское Поморье. Затем Польша в момент пика своего могущества и появления Речи Посполитой взяла реванш. В начале XVII века ряд восточногерманских территорий, включая Гданьск или, как говорят немцы, Данциг, вошли в состав Польского королевства. Однако с появлением мощной Пруссии Великого Фридриха немцы снова пошли в наступление. Польша не просто начала терять территории, но вообще исчезла с карты Европы. В результате трех разделов часть польских земель отошла Пруссии, часть Австро-Венгрии, а часть – Российской империи. Наступила черная страница польской истории.

Почти сто лет поляки не имели своего государства. Их участь немного облегчил Наполеон Бонапарт. Французский император из любви к польской графине Валевской вернул Польше независимость. А потом, не слушая совета бывшей жены Жозефины, ради польской любовницы пошел на безумный шаг – напал на Россию. Но ликовать полякам долго не пришлось. Как только Наполеона разгромили и отправили на остров Святой Елены, в Европе восстановился старый баланс сил. На Венском конгрессе появился священный союз в составе России, Австрии и Пруссии, а Польша снова – уже в четвертый раз – была поделена между этими великими державами. Вплоть до Первой мировой войны – целый век – Польши не было на политической карте Европы. После поражения Германии и гражданской войны в России поляки временно обрели независимость, но уже через два десятилетия Германия напала и полностью оккупировала Польшу.

Как видно, Германия вместе с другим немецким государством Австрией исторически выступала противником Польши. Как только немцы становились сильны, поляки теряли либо территории, либо государственность целиком. Неудивительно, что образование современной Польши в нынешних границах стало возможным именно благодаря поражению Германии. Причем на этот раз Варшаве повезло: ряд территорий Восточной Пруссии, наверное, самые важные для немецкой истории с точки зрения армии и власти, оказались в составе Польши. Ввиду того, что Германия на протяжении десятилетий была поделена на зоны влияния, она не представляла никакой угрозы для Варшавы. Более того, даже после объединения ГДР с ФРГ этот риск успешно подавлялся за счет того, что Германия была членом НАТО и Евросоюза. На ее территории с 1945 года стоят американские базы, важная для армии угольно-стальная промышленность находится под контролем Брюсселя, а немецкие деньги распределяются в пользу бедных стран ЕС, в том числе и Польши. Казалось бы, чего еще нужно польским властям?

Спецоперация на Украине продемонстрировала, что польско-немецкие противоречия не ушли в историю. Варшава крайне недовольна нерешительностью канцлера ФРГ. От Олафа Шольца требуют больше оружия для Украины и для самой Польши, чтобы компенсировать ее поставки Киеву. Польское правительство также требует более жестких санкций против России. Однако все это меркнет в сравнении с тем, что недавно выдал глава Национального банка Польши. В интервью "Газета Польска" Глапиньский публично обвинил Германию в планах аннексировать польские территории. Более того, банкир считает, что Берлин хочет подчинить себе все страны, находящиеся в поясе между Германией и Россией, причем немцы будут это делать через Евросоюз. Учитывая, что Британии уже нет в ЕС, Германия превратилась в доминирующую силу, и если на новых выборах к власти в Польше придет проевропейский Дональд Туск, то он "запихнет Варшаву в еврозону" и подчинит ее германским интересам.

В плане того, что Польша действует сейчас достаточно независимо – это правда. Поляки до сих пор пользуются своей валютой, и за счет тесного альянса с Британией и США играют ведущую роль на украинском и белорусском направлении. Тяга польских властей к особой роли видна и по постоянным конфликтам Варшавы и Еврокомиссии. Из-за реформы судебной системы недавно Брюссель затормозил выделение Польше 35 млрд евро на борьбу с ковидом. По этой причине на новых выборах партия Ярослава Качиньского может проиграть панъевропеистам во главе с Туском. Если смотреть объективно, то действительно Польша, как в Средневековье и XX веке, все еще борется за свою независимость, просто не военными методами. Германия по-прежнему воспринимается в качестве угрозы, и поляки не хотят видеть сильную Германию. При этом нельзя не заметить, что громкие заявления главы ЦБ во многом связаны с внутриполитическими перипетиями.

Германия сильна, но не опасна так, как в былые времена. Глава Центробанка Польши просто боится, что его страна может вступить в еврозону, и тогда ему придется подчиниться Франкфурту-на-Майне. Поэтому, чтобы не дать проиграть партии Качиньского, он использует фактор "внешней угрозы", только не в лице Москвы, а в лице Берлина. Что до самих немцев, то едва ли у современной Германии есть амбиции оккупировать Европу и подчинить всех и вся. Политическая культура немцев после двух мировых войн изменилась, их воля к лидерству сломлена. Как писал Бжезинский, современная Германия действует по формуле "Никогда снова, никогда в одиночку". Любые внешнеполитические инициативы Германия всегда согласовывает как минимум с Францией, а по возможности с НАТО, США и Британией. Так что, пока Германия – член НАТО и ЕС, на ее территории находятся американские войска, а Польша остается близком партнером Великобритании, говорить о пятом разделе Польши преждевременно.

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