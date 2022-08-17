Когда москвичам ждать пик ковида

17 авг. 13:12

Заболеваемость коронавирусом в Москве будет продолжать расти, пик ожидается в начале сентября, поделился прогнозом врач-инфекционист Николай Малышев.

"Пик это, безусловно, начало сентября, после того, как народ повстречается по выходу из отпусков, каникул", - сказал он, отвечая на вопросы РИА Новости.

"Сначала будет повышение в ближайшую неделю, потом через какое-то время снижение, недели через две-три. Причем это будет постепенно. Сейчас разгорается постепенно, все усиливаться будет", - предупредил он.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник за сутки выявлен 10 241 случай коронавируса.