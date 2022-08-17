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Без поставок газа из России Германия проживет максимум 2,5 месяца

Без поставок газа из России Германия проживет максимум 2,5 месяца

Без поставок из России газа в Германии хватит на 2-2,5 месяца, заявил президент Федерального сетевого агентства (BNA) Германии Клаус Мюллер в интервью агентству Bloomberg.

"Даже если мы справимся с целью заполнить к ноябрю газовые хранилища Германии на 95%, то этих запасов все равно хватит приблизительно на 2-2,5 месяца работы отопления и промышленных объектов в том случае, если поставки из России полностью прекратятся", - уверен глава немецкого энергетического регулятора.

При этом Мюллер отметил, что не может "обещать, что все газовые хранилища Германии будут заполнены к ноябрю на 95%, даже если поставки будут стабильными". "В лучшем случае три четверти хранилищ смогут запасти нужный объем", - признал он.

В настоящее время поставки газа по "Северному потоку" остаются на уровне в 20% от пропускной способности из-за ситуации с турбинами.

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