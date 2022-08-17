Силы безопасности Турции ликвидировали на севере Сирии четырех боевиков

17 авг. 12:38

Силы безопасности Турции уничтожили на севере Сирии четырех членов "Рабочей партии Курдистана" и организации YPG, являющейся сирийским крылом РПК. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны.

В ведомстве отметили, что террористы занимались подготовкой вооруженной вылазки в зоне проведения контртеррористической операции "Источник мира".

В Минобороны также обратили внимание на то, что Турция продолжит решительно пресекать любые попытки террористов нарушить мир и безопасность мирного населения в Сирии.