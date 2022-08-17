В Россию из Казахстана пытались незаконно вести большую партию вакцины для птиц

17 авг. 12:50

Сотрудники Россельхознадзора в аэропорту Внуково пресекли нелегальный ввоз из Казахстана большой партии вакцины от птичьих инфекций.

"Пресечена попытка ввоза из Республики Казахстан через аэропорт Внуково в адрес российского получателя 528 тыс. доз вакцины против низкопатогенных птичьих инфекций (вируса гриппа H9N2 и вируса болезни Ньюкасла)", - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В ведомстве уточнили, что грузополучатель и грузоотправитель не смогли предоставить документы, подтверждающие контроль качества и регистрацию лекарственного средства, предназначенного для обращения на территории ЕАЭС.

Вакцина будет отправлена обратно в Казахстан.