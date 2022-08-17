В Крыму восстановлено движение поездов

17 авг. 12:32

По восстановленным после повреждения в результате детонации боеприпасов в воинской части железнодорожным путям в Джанкойском районе пустили поезда, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Накануне в Джанкойском районе произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей, что привело к детонации. По данным Минобороны РФ, произошедшее является диверсией.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги, из-за чего во вторник поезда шли с задержкой и измененным расписанием.

Сегодня Аксенов находится на месте происшествия, он проводит совещание с участием представителей совета министров, силовых структур, экстренных служб, местной администрации. На месте ЧП работает Следственный комитет.