Россия потребовала от Армении выбирать выражения 

В послевоенное время политические элиты Армении, крайне недовольные позицией России во время Отечественной войны Азербайджана, де-факто организовали особый канал излияния этого недовольства и почти два года использовали его для несдержанной и весьма провокационной критики Москвы в российско-армянских отношениях. Речь идет о политической группировке экстремистов "Сасна црер", состоящей из наиболее радикально настроенных националистов.



Вместе с парой политических группировок поменьше "Сасна црер" организовали альянс с названием Национально-демократический полюс (НДП) и под этим "брендом" попытались возглавить протесты против премьер-министра Никола Пашиняна в ноябре-декабре 2020 года, сразу после того, как Пашинян подписал капитуляцию Армении в Карабахской войне. Их митинги, как и митинги других националистических оппозиционных сил в итоге ни к чему не привели – на внеочередных парламентских выборах в июне 2021 года за радикалов отдали голоса всего 0,78% пришедших на участки (ровно 9999 человек), однако НДП не сдался и продолжил устраивать протесты.



Формально НДП позиционирует себя как прозападную, проевропейскую партию, однако на деле все лозунги и все выступления ее лидеров сводятся к одному – Россия должна покинуть Армению навсегда. Какой-то программы евроинтеграции Армении и реформ армянского государства по западному образцу у назвавших себя демократами экстремистов "Сасна црер" нет, их задача – время от времени собирать неважно сколько людей для объявления на камеру каких угодно обвинений в адрес Москвы и требований выхода Армении изо всех постсоветских интеграционных проектов. Именно НДП принадлежат все самые скандальные антироссийские заявления, которые звучат в Армении в последние два года.



И правящая партия Никола Пашиняна "Гражданский договор", и старые националисты из команд зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна никак на провокационные выходки НДП не реагируют. Когда же к ним обращаются с прямым вопросом, власти и системная оппозиция подчеркивают, что в Армении царит демократия и свобода слова, поэтому, если кому-то из граждан не нравится Россия, он имеет право об этом сказать. Разумеется, двойное дно такой позиции видно всем. Во-первых, Пашинян с легкостью прибегает к административному и политическому давлению на неугодные ему силы, и возникает вопрос, почему он сквозь пальцы смотрит на явное продвижение антироссийской пропаганды, когда Россия – главный союзник Армении? Во-вторых, кочарян-саргсяновцы всегда подчеркивали свою мнимую близость к Москве, но почему тогда они позволяют более слабой группировке выступать против Москвы?



Ответ очевиден: и властям, и оппозиции нужен Национально-демократический полюс, чтобы не стесняться в выражениях в адрес России. Геополитические факторы требуют от Еревана официально озвучивать приверженность союзническим отношениям с Кремлем, так что группа ни на что не влияющих, но очень громких и очень злоязыких радикалов как нельзя лучше подходит для озвучивания откровенных оскорблений, которые ни Пашинян, ни Кочарян с Саргсяном произнести вслух не могут. Потому лидеров НДП и зовут на телеканалы – чтобы их антироссийские крики были еще заметнее Москве. Сегодня, видимо, чаша российского терпения этими криками была переполнена.



Посольство России в Ереване официально выразило протест МИД Армении в связи с обвинениями в организации взрыва на рынке "Сурмалу" российскими структурами. Распространяют эти выдумки, разумеется, члены НДП. "Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии", - сказано в дипломатической ноте российского представительства.



Чтобы подчеркнуть, как далеко зашли спонсоры антироссийских акций, дипломаты прямым текстом назвали активность радикалов НДП провокацией, нацеленной на подрыв союзничества России и Армении, указав, что провокация организована "стоящими за такими инсинуациями политическими силами". "Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии", - заключили в посольстве России в Ереване.



Из этого события можно заключить, что в Москве роль Национально-демократического полюса в армянской политической системе видят не хуже, чем в Ереване. В России нет иллюзий, будто экстремисты из "Сасна црер" регулярно пытаются собрать людей и покричать в толпе "Прощая, немытая Россия!" по собственной инициативе, в рамках "демократических процессов" в республике. Они говорят то, что думают, но не могут сказать вслух армянские верхи. Но если так, то властям Армении все же нужно знать меру и выбирать выражения даже своим марионеткам, ведь нити, за которые их дергают, хорошо заметны. Всему есть предел, и российскому терпению в отношении капризного южнокавказского союзника – тоже.