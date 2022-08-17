Токаев выразил соболезнования в связи с трагедией в ТЦ в Ереване

17 авг. 12:06

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, в которой выразил всему армянскому народу искренние соболезнования в связи с трагедией.

В послании глава государства передал слова глубокого сочувствия родственникам и близким погибших и пострадавших граждан.

Ранее сообщалось, что 14 августа в торговом центре "Сурмалу" в Ереване прогремел взрыв - предположительно, взорвался склад пиротехники. Число жертв на сегодняшний день достигло 15, более 60 получили ранения.