Жителям Москвы пообещали паузу в жаре

17 авг. 11:57

Жители Москвы на этой неделе смогут немного отдохнуть без жары. Об этом сообщили в московском Метеобюро.

Согласно прогнозу синоптиков, 19 и 20 августа температура в столице немного упадет. Днем в пятницу и субботу воздух прогреется до плюс 26-27 градусов, а в воскресенье температура вновь поднимется на несколько градусов. Ночная температура в ближайшие дни составит плюс 17-19 градусов.

Метеорологи предупреждают, что в начале следующей недели в Москве снова будет очень жарко, передает РИА Новости.