В России выявили 33 106 новых случаев коронавируса

17 авг. 11:55

За минувшие сутки в России выявили 33 106 новых случаев заражения коронавирусом, такая заболеваемость зафиксирована впервые с 20-х чисел марта.

В Москве новых случаев 10 241 (максимум с февраля), в Санкт-Петербурге - 3 881, в Подмосковье - 1 968. В Краснодарском крае - 1 181, в Ставропольском крае - 389, в Крыму - 308, в Дагестане - 127, в Кабардино-Балкарии - 62, в Адыгее - 27, в Карачаево-Черкесии - 27, в Чечне - 20, в Ингушетии - 41, в Северной Осетии - 13.

Общее число инфицированных в России достигло 18 964 246.

Госпитализированы за сутки 3 167 человек. Выздоровели 22 680 пациентов, за все время - 18 194 750.

Умерли за сутки 63 человека, с начала пандемии - 383 300.