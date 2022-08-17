"Аэрофлот" предоставил льготы пенсионерам на внутренние перелеты

17 авг. 11:47

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" с 17 августа вводит тариф для пенсионеров на внутрироссийских маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Новое предложение "Аэрофлота" значительно расширит льготные условия перевозки для данной категории граждан", - сказано в заявлении.

Пенсионный тариф с фиксированной стоимостью билета уже доступен для покупки. Он касается всех рейсов "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" под кодом SU. Специальный тариф также предусматривает комбинацию транзитных перелетов между городами России через Москву, Санкт-Петербург и Красноярск.

Купить пенсионный билет могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.