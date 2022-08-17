В Ростовской области продолжают тушить крупный природный пожар

17 авг. 11:47

Маломерные суда используются для тушения природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области.

Пожар начался в понедельник с 10 га и на данный момент охватил 331 га, сгорели несколько домов в близлежащей станице.

Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов рассказал, что так как горит островная часть, в тушении "будут применяться маломерные суда, которые доставят личный состав и плавающие мотопомпы, чтобы непосредственно забрать воду из реки и дотушивать островную часть".

Также в борьбе с огнем участвует авиация МЧС России, которая ведет сброс воды и доставляет пожарных к месту происшествия.

По словам Филиппова, ликвидировать пожар планируется сегодня.